الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فيصل الصايغ للـLBCI: ندعو للحوار الذي يوصل الى رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2023-06-26 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فيصل الصايغ للـLBCI: ندعو للحوار الذي يوصل الى رئيس للجمهورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فيصل الصايغ للـLBCI: ندعو للحوار الذي يوصل الى رئيس للجمهورية

فيصل الصايغ للـLBCI: ندعو للحوار الذي يوصل الى رئيس للجمهورية

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن "التحديات مستمرة اليوم ولكن المنطقة ذاهبة الى تفاهمات"، لافتاً الى أن "قراءة وليد جنبلاط أن المرحلة القريبة المقبلة أي مرحلة التسويات يجب أن تنعكس على لبنان كتسوية استراتيجية سياسية".

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، قال الصايغ: "نحن كحزب نعتبر أن الرئاسة هي مدخل أساسي للولوج الى المستقبل الأفضل للبنانيين والبدء بحل للمشاكل الأساسية الاقتصادية والمعيشية".

وأوضح أننا "ندعو للحوار ولكن ليس الحوار عن النظام اللبناني أو عن التركيبة اللبنانية بل حوار يوصل الى رئيس للجمهورية لديه هذه العناوين: احترام الطائف والا يُشكل انقسامًا عموديًا ويكون مقبولًا عربيًا ودوليًا ومقتنع بالاصلاح الجذري بدءًا بصندوق النقد الدولي"، مشيراً الى أن "مبادة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان هي بمثابة حوار غير مباشر".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

كتلة اللقاء الديمقراطي

فيصل الصايغ

لبنان

LBCI التالي
"الريجي" تضبط منتجات مهرّبة ومزورة في سوق الأحد والحمراء
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:23

فيصل الصايغ للـLBCI: نحن كحزب نعتبر أن الرئاسة هي مدخل أساسي للولوج الى المستقبل الأفضل للبنانيين والبدء بحل المشاكل الأساسية الاقتصادية والمعيشية

LBCI
آخر الأخبار
03:16

فيصل الصايغ للـLBCI: التحديات مستمرة اليوم ولكن المنطقة ذاهبة الى تفاهمات وقراءة وليد جنبلاط أن المرحلة القريبة المقبلة أي مرحلة التسويات يجب أن تنعكس على لبنان كتسوية استراتيجية سياسية

LBCI
فنّ
05:34

ماجدة الرومي تطلق صرخة من جامعة سيدة اللويزة: لماذا خانوا لبنان وشعبه وأوصلونا لهذه المرحلة؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"بوب فينانس" تدعم السياحة المستدامة في لبنان وتطلق خدمات تكنولوجيا في خدمة وكالات السفر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:05

"بوب فينانس" تدعم السياحة المستدامة في لبنان وتطلق خدمات تكنولوجيا في خدمة وكالات السفر

LBCI
أخبار لبنان
04:46

كهرباء لبنان: زيادة التغذية الكهربائية اعتباراً من 28/6/2023 للمخارج التي تم الكشف عليها من قبل فرق حملة نزع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
03:36

"الريجي" تضبط منتجات مهرّبة ومزورة في سوق الأحد والحمراء

LBCI
أمن وقضاء
02:14

توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:25

قتيل وتسعة جرحى في حادث أفعوانية بمدينة للملاهي في السويد

LBCI
آخر الأخبار
15:01

فادي كرم لـ#الاحد_مع_ماريو: لا نخاصم سليمان فرنجية إنما محور الممانعة وأشكّ أن هذا المحور وبطريقة طرحة لفرنجية يعتقد أنه سيستطيع إيصاله للرئاسة والسعودية كانت واضحة بقولها إن أي مرشّح يأتي من هذا المحور لن تتعاطى معه

LBCI
منوعات
05:16

شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!

LBCI
امن وقضاء
2023-06-13

وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:00

يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة

LBCI
رياضة
13:18

مشاركات لبنانية في كرة القدم والسلة.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:18

صوت ماجدة الرومي يصدح هذه الليلة في جامعة سيدة اللويزة.. لدعم طلابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لمشاركين لبنانيين من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص في برلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سباق دراجات هوائية اليوم ضمن فعاليات مهرجان "بنص جونيه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أهلا بهالطلة من عميق... أكبر الأراضي الرطبة في لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:28

غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
فنّ
06:56

رندى كعدي تكشف عن رأيها برزان جمال في "المجهول"... وهل تحلّ مكان دانييلا رحمة؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:02

فوز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية وظافر ناصر أميناً للسر العام بالتزكية أيضاً وحبوبة عون وزاهر رعد نائبين لرئيس الحزب

LBCI
خبر عاجل
14:48

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦

LBCI
خبر عاجل
13:56

انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢

LBCI
خبر عاجل
09:25

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط: سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته

LBCI
فنّ
12:53

ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More