فيصل الصايغ للـLBCI: ندعو للحوار الذي يوصل الى رئيس للجمهورية

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن "التحديات مستمرة اليوم ولكن المنطقة ذاهبة الى تفاهمات"، لافتاً الى أن "قراءة وليد جنبلاط أن المرحلة القريبة المقبلة أي مرحلة التسويات يجب أن تنعكس على لبنان كتسوية استراتيجية سياسية".وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، قال الصايغ: "نحن كحزب نعتبر أن الرئاسة هي مدخل أساسي للولوج الى المستقبل الأفضل للبنانيين والبدء بحل للمشاكل الأساسية الاقتصادية والمعيشية".وأوضح أننا "ندعو للحوار ولكن ليس الحوار عن النظام اللبناني أو عن التركيبة اللبنانية بل حوار يوصل الى رئيس للجمهورية لديه هذه العناوين: احترام الطائف والا يُشكل انقسامًا عموديًا ويكون مقبولًا عربيًا ودوليًا ومقتنع بالاصلاح الجذري بدءًا بصندوق النقد الدولي"، مشيراً الى أن "مبادة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان هي بمثابة حوار غير مباشر".