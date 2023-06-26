"بوب فينانس" تدعم السياحة المستدامة في لبنان وتطلق خدمات تكنولوجيا في خدمة وكالات السفر

"بوب فينانس" تدعم السياحة المستدامة في لبنان وتطلق خدمات تكنولوجيا في خدمة وكالات السفر

قامت شركة "بوب فينانس" برعاية حملة نقابة وكالات السياحة والسفر في لبنان التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة في لبنان وتسليط الضوء على المعالم السياحية اللبنانية وعلى لبنان كوجهة سياحية فريدة.



والحملة التي شارك فيها عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في مجال السياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي تكللت بحفل مميز في كازينو لبنان بمشاركة وزارة السياحة وشخصيات مؤثرة في عالم السياحة وكان لمدير شركة "بوب فينانس" راعية الحملة كلمة شدد فيها على "أهمية قطاعي السياحة وتمويل والأموال في الاقتصاد اللبناني والشراكة بين ATTAL وبوب فينانس".



وأشار عبد النور إلى أن "بوب فينانس توظف خبرتها في مجال التكنولوجيا المالية في خدمة وكالات السفر اذ تقدم لها من خلال تطبيق بوب فينانس امكانية دفع المستحقات للإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA فضلاً عن امكانية الاستفادة من بطاقة بوب مجاناً من فيزا".



والجدير ذكره ان هذه الشراكة تصب ضمن استراتيجية "بوب فينانس" للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.