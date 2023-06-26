الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها

أثناء زيارته للغرفة الخضراء في دار المعلمين والمعلمات في جونيه مطلعا على تجهيزاتها لاستخدام الطاقة المتجددة، حذر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها، مؤكدا أن كل الترتيبات أنجزت والاموال تأمنت.وتحدث الحلبي عن خيار من ثلاثة لحل مشكلة شهادة طلاب البروفييه.