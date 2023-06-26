رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة

دريان هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك: لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه

دريان هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك: لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه

جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام