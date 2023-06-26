نعيم قاسم: تغليب المصلحة الوطنية أفضل من التقاطع الموقت المسدود الأفق

ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافيةٌ لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس.
ولم يعد من سبيل إلَّا الحوار للتفاهم والتوافق، والقواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية ليست معدومة وهي أفضل من التقاطع المؤقت مسدود الأفق.#الشيخ_نعيم_قاسم
— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) June 26, 2023
ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافيةٌ لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس.
ولم يعد من سبيل إلَّا الحوار للتفاهم والتوافق، والقواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية ليست معدومة وهي أفضل من التقاطع المؤقت مسدود الأفق.#الشيخ_نعيم_قاسم