نعيم قاسم: تغليب المصلحة الوطنية أفضل من التقاطع الموقت المسدود الأفق

غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافيةٌ لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس. ولم يعد من سبيل إلَّا الحوار للتفاهم والتوافق، والقواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية ليست معدومة وهي أفضل من التقاطع الموقت المسدود الأفق".