الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل

أخبار لبنان
2023-06-26 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل

5 قرارات لوزير المالية

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل:
 
وجاء في القرار الأول:
 
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ.
القرار الثاني :
 
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
 
القرار الثالث:
 
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
 
القرار الرابع :
 
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022.
 
وتأتي هذه القرارات الأربعة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
 
أما القرار الخامس فيتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية وفيه:
" تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة."
 

أخبار لبنان

وزير المالية

قرارات

تمديد

مهل

LBCI التالي
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
نعيم قاسم: تغليب المصلحة الوطنية أفضل من التقاطع الموقت المسدود الأفق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-24

خمسة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل حول تصاريح ترتبط بضريبة الدخل والأملاك وسواها

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-12

ثلاثة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل...

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-26

قراران لوزير المالية بتمديد مهل لاتاحة الفرصة أمام المكلفين وتفادي تطبيق الغرامات عليهم

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-31

قرار بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:32

عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
11:21

بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
10:33

كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر: الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم

LBCI
أخبار لبنان
10:18

وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:06

بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

LBCI
فنّ
05:40

الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-03

الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١

LBCI
فنّ
2022-12-22

أديل تستعدّ لإطلاق علامة تجارية جديدة... ملابس داخلية ومنتجات متنوعة أخرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
07:46

الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها

LBCI
أخبار لبنان
06:38

رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة

LBCI
أخبار دولية
03:13

بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"

LBCI
أخبار لبنان
16:00

يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
فنّ
12:53

ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:37

اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور

LBCI
منوعات
05:16

شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!

LBCI
خبر عاجل
14:48

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦

LBCI
أمن وقضاء
02:14

توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
13:56

انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢

LBCI
خبر عاجل
15:19

خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More