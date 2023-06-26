كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..

أكّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاّس خلال إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي للعام ألفين وثلاثة وعشرين" أنّ عاصمة الشباب العربي، تأتي لتُؤكد رغبة لبنان في تحويل التحدّي الى فرصة، والإصرار على تجاوز المصاعب والأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها، ليعيد العرب اليه من بوابة العنصر الأكثر أهمية، الشباب، مفتاح المستقبل وأساسه وعماد بناء غدنا كأمة واحدة يربطها مصير واحد، ورؤية وطنية للشباب ودورهم.وقال: " نعلن باسم لبنان، إطلاق فعاليات بيروت عاصمة للشباب العرب 2023، إيذانا وترحيبا بعودة كل العرب إلى كل لبنان، مؤمنين بأن شبابنا هم بناةُ جسور بين الأجيال والحضارات والثقافات ومجتمعاتنا العربية، التي تتكامل برؤاها وتتميز بفرادتها، لنؤكد معاً من بيروت أن نوعية شبابنا العربي هي بتنوعه وأنهم قادرون على التمايز والتميز، وأن باستطاعتهم أن يخترعوا المستقبل ويؤسسوا لسلامات صلبة وتلاقيات عميقة، وانهم مؤهلون لأن يحضروا من جديد ويتحملوا مهمة قيادة الفكر وإبداع الادب، وأن يثبتوا انهم جاهزون لمهمة استئناف الحضارة".وأضاف: "أيها الشباب كونوا بناةً للجسور، بادروا واخترعوا المستقبل، انتم مستقبلنا العربي".وقد حضر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في لبنان إدوارد بيجبيدير، كونها الشريك الرئيسي للوزارة فيه، حشد من الشخصيات الشبابية والاعلامية، وممثلو الجهات الشريكة مع الوزارة في تنظيم الانشطة وادارتها، وهي اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبناني لبيوت الشباب والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات والاتحاد العربي للتطوع.وتحدث بيجبيدير قائلا: "نحن ملتزمون الاستثمار في تنمية الشباب وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها ليصبحوا قادة الغد وأفضل نسخة من أنفسهم. لتحقيق هذا الهدف، ندعم التعليم وخلق فرص العمل وريادة الأعمال والتطوع والمشاركة المجتمعية للشباب في لبنان".وأكد أهمية دور الشباب وقال: "الشباب هم مستقبل مجتمعاتنا، ويجب أن تُسمع أصواتهم، ويجب تقدير رؤيتهم الفريدة. يتمثل الهدف الرئيسي لليونيسف كشريك لوزارة الشباب في توفير بيئة آمنة وشاملة حيث يمكن للشباب تطوير مهارات جديدة تخدم مجتمعاتهم".