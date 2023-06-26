نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر تطلق موسم السياحة – صيف 2023

أطلقت نقابة أصحاب مكاتب السياحة السفر في لبنان برئاسة جان عبود الموسم السياحي - صيف 2023، في حفل ساهر اقيم مساء الجمعة الماضي في كازينو لبنان برعاية وزير السياحة وليد نصار، وجمع الحفل أهل القطاع من وزارة السياحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، وشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) ونقابات سياحية وشركات طيران عربية وأجنبية وشركات داعمة وإعلاميين.واعتبر عبود أنه عندما نتحدث عن صمود وتحدي وإقتصاد لا بد من ذكر الإجتماع الهام والموسّع الذي عقدناه برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار يوم الثلاثاء في مقر نقابتنا نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، مشيرًا الى أنّ هذا الإجتماع كان للأطراف المعنية بحجوزات الطيران (وزارة السياحة نقابة مكاتب السياحة والسفر، الميدل ايست، وممثلين عن شركات الطيران الأجنبية، وممثلين عن نظام التوزيع العالمي GDS)، وهدفه الوحيد إتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع بطاقات السفر، تحت شعار: "لسياحة مستدامة ومقوننة.وقال: "بالفعل توصلنا لمجموعة من التوصيات وهي التي تم عرضها عليكم، والهدف منها هو ترسيخ العمل الشرعي في قطاع السياحة والسفر، وتنظيف السوق ورفع مستوى أدائه وخدماته من خلال حصر عمليات الحجوزات عبر المكاتب الشرعية، لمنع وقوع المسافرين ضحية عمليات الغش التي تقوم بها المكاتب غير الشرعية على نطاق واسع".