الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر تطلق موسم السياحة – صيف 2023
أخبار لبنان
2023-06-26 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر تطلق موسم السياحة – صيف 2023
إطلاق موسم السياحة – صيف 2023 في حفل ساهر وحاشد من كازينو لبنان
أطلقت نقابة أصحاب مكاتب السياحة السفر في لبنان برئاسة جان عبود الموسم السياحي - صيف 2023، في حفل ساهر اقيم مساء الجمعة الماضي في كازينو لبنان برعاية وزير السياحة وليد نصار، وجمع الحفل أهل القطاع من وزارة السياحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، وشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) ونقابات سياحية وشركات طيران عربية وأجنبية وشركات داعمة وإعلاميين.
واعتبر عبود أنه عندما نتحدث عن صمود وتحدي وإقتصاد لا بد من ذكر الإجتماع الهام والموسّع الذي عقدناه برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار يوم الثلاثاء في مقر نقابتنا نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، مشيرًا الى أنّ هذا الإجتماع كان للأطراف المعنية بحجوزات الطيران (وزارة السياحة نقابة مكاتب السياحة والسفر، الميدل ايست، وممثلين عن شركات الطيران الأجنبية، وممثلين عن نظام التوزيع العالمي GDS)، وهدفه الوحيد إتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع بطاقات السفر، تحت شعار: "لسياحة مستدامة ومقوننة.
وقال: "بالفعل توصلنا لمجموعة من التوصيات وهي التي تم عرضها عليكم، والهدف منها هو ترسيخ العمل الشرعي في قطاع السياحة والسفر، وتنظيف السوق ورفع مستوى أدائه وخدماته من خلال حصر عمليات الحجوزات عبر المكاتب الشرعية، لمنع وقوع المسافرين ضحية عمليات الغش التي تقوم بها المكاتب غير الشرعية على نطاق واسع".
أخبار لبنان
نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر
موسم السياحة
كازينو لبنان
التالي
بعد رصد ومراقبة دقيقة... شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات على متن درّاجة آليّة
وزارة الطاقة: تمديد قبول طلبات تسوية وضع الآبار غير المرخصة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-23
زحمة سير خانقة على مسكلي اوتوستراد ضبية-كازينو لبنان
آخر الأخبار
2023-06-23
زحمة سير خانقة على مسكلي اوتوستراد ضبية-كازينو لبنان
0
أخبار لبنان
2023-05-29
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران
أخبار لبنان
2023-05-29
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران
0
أخبار لبنان
2023-05-11
إعتصام مطلبي يقفل كازينو لبنان حتى إشعار آخر
أخبار لبنان
2023-05-11
إعتصام مطلبي يقفل كازينو لبنان حتى إشعار آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:32
عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي
أمن وقضاء
11:32
عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي
0
أمن وقضاء
11:21
بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية
أمن وقضاء
11:21
بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
10:33
كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر: الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم
أخبار لبنان
10:33
كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر: الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم
0
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:06
بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية
أخبار دولية
11:06
بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية
0
فنّ
05:40
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
فنّ
05:40
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
0
آخر الأخبار
2022-12-03
الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١
آخر الأخبار
2022-12-03
الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزها على استراليا بنتيجة ٢-١
0
فنّ
2022-12-22
أديل تستعدّ لإطلاق علامة تجارية جديدة... ملابس داخلية ومنتجات متنوعة أخرى
فنّ
2022-12-22
أديل تستعدّ لإطلاق علامة تجارية جديدة... ملابس داخلية ومنتجات متنوعة أخرى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
أخبار لبنان
08:30
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
08:13
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
0
أخبار لبنان
07:46
الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها
أخبار لبنان
07:46
الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها
0
أخبار لبنان
06:38
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
أخبار لبنان
06:38
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
0
أخبار دولية
03:13
بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"
أخبار دولية
03:13
بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"
0
أخبار لبنان
16:00
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
أخبار لبنان
16:00
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
14:01
محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
2
فنّ
12:53
ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
فنّ
12:53
ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
3
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
4
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
5
خبر عاجل
14:48
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦
خبر عاجل
14:48
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦
6
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
7
خبر عاجل
13:56
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
خبر عاجل
13:56
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
8
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More