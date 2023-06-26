الجيش: إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال عيد الأضحى المبارك

إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال عيد الأضحى المبارك



صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: بيروت، الجنوب الشمال، بإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة في كل محافظة عند غروب يوم الثلاثاء بتاريخ 27 /6 /2023 لإثبات العيد، وإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة عند صباح يوم العيد إيذانًا بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد عند توقيت صلاتَيْ الظهر والعصر بتواريخ 29،28 و30/6/2023.