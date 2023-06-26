الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قرار لوزير العمل: إقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
2023-06-26 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قرار لوزير العمل: إقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا قضى بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفتهم القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر.
أخبار لبنان
مصطفى بيرم
إقفال
العاملات
الخدمة المنزلية
التالي
أسرار الصحف 26-06-2023
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:32
عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي
أمن وقضاء
11:32
عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي
0
أخبار دولية
11:29
إسبانيا تواجه أول موجة حر في الصيف
أخبار دولية
11:29
إسبانيا تواجه أول موجة حر في الصيف
0
أمن وقضاء
11:21
بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية
أمن وقضاء
11:21
بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
11:08
بريغوجين: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة" في الأمن في روسيا
آخر الأخبار
11:08
بريغوجين: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة" في الأمن في روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:32
عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي
أمن وقضاء
11:32
عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي
0
أمن وقضاء
11:21
بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية
أمن وقضاء
11:21
بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
10:33
كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر: الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم
أخبار لبنان
10:33
كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر: الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم
0
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24
زحمة وموسيقى في قاعة المغادرة في مطار بيروت.. ما القصّة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24
زحمة وموسيقى في قاعة المغادرة في مطار بيروت.. ما القصّة؟
0
منوعات
2023-06-24
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
منوعات
2023-06-24
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
0
آخر الأخبار
2023-06-23
مسؤول روسي: الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واستهدفته كييف "خارج الخدمة" حالياً
آخر الأخبار
2023-06-23
مسؤول روسي: الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واستهدفته كييف "خارج الخدمة" حالياً
0
آخر الأخبار
2023-06-23
ميقاتي من مطار بيروت: نسعى جاهدين إلى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان وتفقدنا الهبة الألمانية وهي السكانر ونعد الدول الأجنبية والخارجية بأن المطار آمن وارتفعت نسبة المراقبة للحقائب ويوجد أيضًا كاميرات لمراقبة أي حركة تحصل في المطار
آخر الأخبار
2023-06-23
ميقاتي من مطار بيروت: نسعى جاهدين إلى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان وتفقدنا الهبة الألمانية وهي السكانر ونعد الدول الأجنبية والخارجية بأن المطار آمن وارتفعت نسبة المراقبة للحقائب ويوجد أيضًا كاميرات لمراقبة أي حركة تحصل في المطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
أخبار لبنان
08:30
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
08:13
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
0
أخبار لبنان
07:46
الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها
أخبار لبنان
07:46
الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها
0
أخبار لبنان
06:38
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
أخبار لبنان
06:38
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
0
أخبار دولية
03:13
بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"
أخبار دولية
03:13
بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"
0
أخبار لبنان
16:00
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
أخبار لبنان
16:00
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
14:01
محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
2
فنّ
12:53
ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
فنّ
12:53
ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
3
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
4
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
5
خبر عاجل
14:48
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦
خبر عاجل
14:48
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦
6
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
7
خبر عاجل
13:56
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
خبر عاجل
13:56
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
8
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More