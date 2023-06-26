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وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء

أخبار لبنان
2023-06-26 | 10:18
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وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
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وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء

ودّع لبنان المهندس ورجل الأعمال جورج الزاخم، المعروف بنجاحاته في الهندسة والبناء والخدمات الخيرية في مجالات التعليم.

وبرحيل الزاخم فقد لبنان رجلا لم تسعه حدود وطنه فترك بصماته في لبنان وعدد من دول العالم.

فجورج الزاخم الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الزاخم" للهندسة بعدما أسسها مع شقيقه عبد الله في عام 1964 استثمرت في العراق وتوسعت إلى الكويت وأبو ظبي والأردن وليبيا وسريلانكا ونيجيريا وكينيا وغانا لتنتقل إلى لندن بعد اندلاع الحرب عام 1975، حيث بنى سلسلة فنادق وعماراتٍ تجارية وسكنية.

ومن لبنان الى باكستان حيث عمل مع إميل البستاني وأنجزَ مشاريع مائية وبرمائية ونهرية وبحرية ربطت غرب البلاد بشرقها، وأسّسَ شركة "زاخم للإنشاءات" كرديف لشركة "كات" اللبنانية و"باكتل" الأميركية.

وإضافة الى الهندسة والبناء، كان جورج الزاخم دائم الالتزام بخدمة بلده لبنان من خلال تنمية شبابه. وقد أسس لهذه الغاية عام 1982، صندوق هبات للطلاب المحتاجين في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في بيروت وجبيل. كما أنشأ صندوقا لدعم الجامعات والطلاب في لبنان والخارج. اما عام 1984، فترأس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية حتى عام 1990.

وقدمت مجموعة زاخم هبة سخية لجامعة بيروت الأميركية، لكلية عمادة الهندسة في عام 2006.

عام 1983، كان جورج عضوا مؤسسا وراعيا لمركز الدراسات اللبنانية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة البريطانية، وللجمعية اللبنانية البريطانية في لندن.

وقد انتخب رئيسا لجمعية المقاولين الدولية للأنابيب والمقاولين البحريين (IPLOCA) في 1988 لمدة سنة واحدة.

وحبّه للبنان دفعه ايضاً الى إنشاء منصب باسم خليل جبران في جامعة ماريلاند في واشنطن عام 2009، والذي سيصبح معروفا بكرسي" جورج وليزا زاخم خليل جبران للقيم والسلام".

كما اصدر الزاخم كتابه  "Men who dream can do" الذي يروي سيرة حياته التي تجمع بين الأمل وإيمانه المسيحي.
 
 
 

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