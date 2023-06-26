كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر: الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم

لقاء بين رئيس الرابطة المارونية السفير كرم ووزير خارجية الفاتيكان



التقى امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم اليوم.



كما التقى وزير خارجية الدولة المطران بول ريتشارد كالاغر السفير كرم الذي يزور حاضرة الفاتيكان للقاء كبار المسؤولين فيها.



وفي المعلومات أن الحديث تركز خلال اللقاءين على الموضوعات التالية: الشغور الرئاسي، النزوح السوري وتداعياته السلبية على لبنان على جميع المستويات ودعم المدارس الكاثوليكية، لا سيما النصف ألمجانية منها، وتلك الواقعة في المناطق اللبنانية النائية للحفاظ على قدرة الاستمرار، وتوفير الخدمة التربوية اللائقة للطلاب ولاسيما الذين يتحدرون من أسر فقيرة ومحدودة الدخل.



وقال كرم بعد لقائه مع بارولين وكالاغر أن الحديث "كان على قدر كبير من الاهمية وأن الكرسي الرسولي يتابع الوضع في لبنان يوما بيوم، وهو ملم بالتفاصيل ويجري اتصالاته بعيدا من الاضواء مع القوى الدولية، الاقليمية والداخلية المعنية مباشرة بهذا الوضع، وخصوصا الاستحقاق ألرئاسي.



وأكّد أنه لمس مدى جدية المسؤولين في حاضرة الفاتيكان في السعي لحل الازمات التي تعصف بوطننا.



وكشف أنه تمنى على الكاردينال بارولين والمطران كالاغر أن يضاعف الكرسي الرسولي جهوده من أجل انهاء الشغور الرئاسي بما له من علاقات وتأثير لدى عواصم القرار المعنية بالشأن اللبناني.



وقال: "طلبت أن يضغط الفاتيكان على المراجع الاممية والدول الغربية ولاسيما الاوروبية منها لتبني مقاربة مختلفة عن المقاربة الحالية لملف النزوح السوري إلى لبنان،والعمل على وضع بند عودة النازحين إلى بلادهم في أقرب وقت وعدم ربط ذلك بالحل السياسي في سوريا،لأن ملف النزوح هو ملف متفجر ويهدد السلم الاجتماعي والاهلي في لبنان ويتسبب بمشكلات امنية دائمة، تزيد الأوضاع تأزما".