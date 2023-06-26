نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات

نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات

أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أن عدد السيّاح الذي سيتدفق إلى لبنان سيكون مشابها للعام السابق أي ما يعادل 3.5 مليار كتدفقات مالية في فصل الصيف طالما الاستقرار موجود. وأكد قائلا: "نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية". وقال انه يفضل دمج بعض الوزارات الصغيرة المتكاملة واستحداث وزارة التخطيط.



واشار خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI، الى أن ما نتميز به في لبنان هو وجود مختلف الاسعار والخيارات، وصحيح ان الاسعار. وشرح أن جهاز الضابطة السياحية هو لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك. وأضاف: "بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية، ولتنظيم القطاع، قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة".



أما عن التذاكر، قال: "هناك 17 شركة تبيع تذاكر منخفضة الاسعار، ونتبع سياسة الـ "Open sky" ولكن اللبناني يفضّل أن يأتي إلى لبنان في الميدل أيست".



ومع الحملات السياحية المنتشرة، أوضح نصار أنها بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل ذاتي، ما اعطى نتيجة رائعة خصوصا وان القناصل والسفراء ساعدوا بالترويج.



وخلال الحلقة، جرى الحديث عن السياحة البيئية والدينية، كما الثقافية والفنية وحتى التكنولوجية بالاعوام المقبلة.