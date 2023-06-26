الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب نادي الشرق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات
أخبار لبنان
2023-06-26 | 16:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات
نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات
أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أن عدد السيّاح الذي سيتدفق إلى لبنان سيكون مشابها للعام السابق أي ما يعادل 3.5 مليار كتدفقات مالية في فصل الصيف طالما الاستقرار موجود. وأكد قائلا: "نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية". وقال انه يفضل دمج بعض الوزارات الصغيرة المتكاملة واستحداث وزارة التخطيط.
واشار خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI، الى أن ما نتميز به في لبنان هو وجود مختلف الاسعار والخيارات، وصحيح ان الاسعار. وشرح أن جهاز الضابطة السياحية هو لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك. وأضاف: "بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية، ولتنظيم القطاع، قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة".
أما عن التذاكر، قال: "هناك 17 شركة تبيع تذاكر منخفضة الاسعار، ونتبع سياسة الـ "Open sky" ولكن اللبناني يفضّل أن يأتي إلى لبنان في الميدل أيست".
ومع الحملات السياحية المنتشرة، أوضح نصار أنها بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل ذاتي، ما اعطى نتيجة رائعة خصوصا وان القناصل والسفراء ساعدوا بالترويج.
وخلال الحلقة، جرى الحديث عن السياحة البيئية والدينية، كما الثقافية والفنية وحتى التكنولوجية بالاعوام المقبلة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لـ"عشرين
30":
عملنا
بالشراكة
القطاع
الخاص...
ولبنان
يتميز
بوجود
الخيارات
التالي
كهرباء لبنان: زيادة التغذية الكهربائية اعتباراً من 28/6/2023 للمخارج التي تم الكشف عليها من قبل فرق حملة نزع التعديات
"الريجي" تضبط منتجات مهرّبة ومزورة في سوق الأحد والحمراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:57
وليد نصار لـ "عشرين 30": هناك جهاز للضابطة السياحية لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ونتميز بوجود مختلف الاسعار والخيارات
آخر الأخبار
14:57
وليد نصار لـ "عشرين 30": هناك جهاز للضابطة السياحية لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ونتميز بوجود مختلف الاسعار والخيارات
0
آخر الأخبار
14:51
وليد نصار لـ "عشرين 30": نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية
آخر الأخبار
14:51
وليد نصار لـ "عشرين 30": نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية
0
آخر الأخبار
15:34
وليد نصار لـ "عشرين 30": بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية ولتنظيم القطاع قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة
آخر الأخبار
15:34
وليد نصار لـ "عشرين 30": بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية ولتنظيم القطاع قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة
0
آخر الأخبار
14:52
وليد نصار لـ "عشرين 30": أفضّل دمج بعض الوزارات الصغيرة المتكاملة واستحداث وزارة التخطيط
آخر الأخبار
14:52
وليد نصار لـ "عشرين 30": أفضّل دمج بعض الوزارات الصغيرة المتكاملة واستحداث وزارة التخطيط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
00:46
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٦٤-٣٢
خبر عاجل
00:46
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٦٤-٣٢
0
أمن وقضاء
10:00
مولوي: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر
أمن وقضاء
10:00
مولوي: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر
0
أخبار دولية
00:59
سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي
أخبار دولية
00:59
سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي
0
أخبار دولية
2023-06-24
الرئيس الشيشاني يرسل وحدات إلى "مناطق التوتر" في روسيا في إطار تمرد فاغنر
أخبار دولية
2023-06-24
الرئيس الشيشاني يرسل وحدات إلى "مناطق التوتر" في روسيا في إطار تمرد فاغنر
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
0
أخبار لبنان
13:45
علي فياض: الحوار يسمح بالتوسع في البحث
أخبار لبنان
13:45
علي فياض: الحوار يسمح بالتوسع في البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:07
"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!
منوعات
07:07
"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!
2
أخبار دولية
11:06
بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية
أخبار دولية
11:06
بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية
3
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
4
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
5
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
6
فنّ
05:40
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
فنّ
05:40
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
7
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
8
فنّ
04:53
هيفاء وهبي في زفاف غنى عندور.. تشع نجوميّة ولطافة وتواضعاً! (صور)
فنّ
04:53
هيفاء وهبي في زفاف غنى عندور.. تشع نجوميّة ولطافة وتواضعاً! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More