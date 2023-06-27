السيطرة على حريق شب جراء انفجار مولد كهرباء (صور وفيديو)

تمكن عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من فوج إطفاء بيروت في تمام الساعة ٠٨:٣٠ من تاريخ اليوم من إخماد الحريق الذي شب جراء انفجار مولد كهرباء وامتد ليطال خزانين للمازوت و٦ سيارات و٣ شقق سكنية ومتجر في زقاق البلاط - بيروت، بحسب ما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.



وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وبحسب بيان لفوج اطفاء بيروت، فإن عناصر فوج اطفاء بيروت كانوا من أول الواصلين والعاملين على اخماد الحريق.



وأشار فوج اطفاء بيروت الى أنه لم يتم تسجيل أي اصابات باستثناء تعرض أحد المواطنين لصعقة كهربائية تمت معالجتها على الفور.