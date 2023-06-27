السيطرة على حريق شب جراء انفجار مولد كهرباء (صور)

تمكن عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من فوج إطفاء بيروت في تمام الساعة ٠٨:٣٠ من تاريخ اليوم من إخماد الحريق الذي شب جراء انفجار مولد كهرباء وامتد ليطال خزانين للمازوت و٦ سيارات و٣ شقق سكنية ومتجر في زقاق البلاط - بيروت.



وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.