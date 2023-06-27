الريجي تعلن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والتنباك المعسّل المهرّب

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها في إطار جهودها لمكافحة التهريب، ضبطت كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والتنباك المعسّل المهرّب والسجائر المهرّبة.



وأوضحت أن هذه المضبوطات كانت نتيجة عملية دهم في مجدل عنجر، وأن كميات المعسّل المهرّب و السجائز الالكترونية والسجائر المهرّبة كبيرة جداً.



وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.