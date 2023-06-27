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بوب فينانس: دعماً للشباب ولمستقبل أفضل
أخبار لبنان
2023-06-27 | 02:58
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بوب فينانس: دعماً للشباب ولمستقبل أفضل
شاركت بوب فينانس في رعاية حفل جامعة سيدة اللويزة الذي أحيته السيدة ماجدة الرومي دعماً "لمستقبل لبنان وشبابه" في 25 حزيران 2023.
وأعربت شركة تحويل الأموال والتكنولوجيا المالية عن سعيها الدائم لدعم المؤسسات التربوية والمنظمات الإجتماعية لصنع مستقبل أفضل لشباب لبنان كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية واستراتجيتها لدعم التنمية المستدامة.
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فينانس:
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للشباب
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