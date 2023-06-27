عناصر الدفاع المدني احتفلوا بصدورِ مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً

احتفل عناصر الدفاع المدني بصدور مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً من الدفاع المدني تمكنوا من الفوز في اختبار المباراة لرتبتي فرد ورتيب.



وقد نظمت المديرية حفلا بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي.



واثنت الكلمات على تفاني عناصر الدفاع المدني وصبرِهم طوال فترة الانتظار حتى اقرار التثبيت لهم.