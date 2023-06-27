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الجميّل طالب وزير المالية الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

أخبار لبنان
2023-06-27 | 07:32
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الجميّل طالب وزير المالية الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
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الجميّل طالب وزير المالية الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بطلب الاستحصال على نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة الفاريز آند مارشال، عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأشار الجميّل في كتابه إلى أن نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها إحدى الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. 

ورفض الجمّيل التذرع بسرية التقرير ذلك أن نتائج التدقيق المذكور هي الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة.
 

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التدقيق الجنائي

ألفاريز أند مارشيل

وزارة المال

مصرف لبنان

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