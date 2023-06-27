الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميمان من المحافظ نهرا بمنع ذبح الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية وحرق الدواليب العشوائية
أخبار لبنان
2023-06-27 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعميمان من المحافظ نهرا بمنع ذبح الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية وحرق الدواليب العشوائية
تعميمان من المحافظ نهرا بمنع ذبح الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية وحرق الدواليب العشوائية
اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما، طلب فيه من الاجهزة الامنية والادارية المختصة منع ذبح الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وجاء في نص التعميم: "حضرة قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، حيث أنه ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومنعاً من انتشار ظاهرة ذبح الأضاحي في الطرقات والشوارع الرئيسية ، وحفاظا منا على سلامة الذبائح من التلوث، وحرصاً منا على تأمين مقتضيات السلامة العامة وسلامة المواطنين ومنعاً من تفشي الأوبئة والفيروسات في حال تم ذبح أو عرض المواشي والأضاحي في الطرقات العامة والرئيسية.
يطلب إليكم الإطلاع وتكليف من يلزم منع ذبح الأضاحي في الشوارع أو الأرصفة العامة والتأكد من ذبحها في المسالخ المخصصة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة قانونا حفاظا على البيئة والسلامة العامة.
كما وحظر إلقاء مخلفات الأضاحي أو مياه الذبح في الطرقات أو إقامة الشوادر لعرض وبيع الأغنام والذبائح في الشوارع أو الأرصفة الرئيسية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين ومخابرة النيابة العامة بذلك وإلزامهم بالإزالة الفورية لأي من هذه المظاهر أو المخالفات وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية" .
كما أصدر المحافظ نهرا قرارا طلب فيه منع ظاهرة حرق الدواليب العشوائية، وجاء في نص القرار : "حضرة قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، عطفاً على سابقة ظاهرة حرق الدواليب العشوائية.
وبعد أن تضاعفت في الآونة الأخيرة الشكاوى المتعلقة بظاهرة حرق الدواليب والكاوتشوك والبطاريات طمعا بالمتاجرة وبيع النحاس الذي يحتويها، وذلك بدلاً من تدويرها بالطرق الصحية والبيئية السليمة.
وحيث أن هذه الظاهرة لها إرتدادات سلبية كبيرة على صحة وسلامة المواطنين وذلك نتيجة الإنبعاثات السامة المتنقلة عبر الهواء والمضرة بصحة المواطنين لذلك، يطلب إليكم الإطلاع والإيعاز لمن يلزم التشدد بمنع إحراق الإطارات والكاوتشوك والبطاريات : كافة بلدات وقرى محافظة لبنان الشمالي واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً بحق المخالفين ومخابرة النيابة العامة البيئية على ضوئها وإحالتهم على القضاء المختص ودوام المراقبة بالتنسيق مع البلديات المعنية والإفادة" .
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المحافظ
الأضاحي
الطرقات
والشوارع
الرئيسية
الدواليب
العشوائية
التالي
عناصر الدفاع المدني احتفلوا بصدورِ مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً
الجميّل طالب وزير المالية الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:03
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية
آخر الأخبار
05:03
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية
0
آخر الأخبار
2023-06-20
التحكم المروري: انقلاب صهريج للمحروقات على طريق عام ضهر البيدر مفرق فالوغا و تحويل السير الى الطرقات المجاورة
آخر الأخبار
2023-06-20
التحكم المروري: انقلاب صهريج للمحروقات على طريق عام ضهر البيدر مفرق فالوغا و تحويل السير الى الطرقات المجاورة
0
أخبار دولية
2023-06-19
الصليب الأحمر الأرميني يتهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ
أخبار دولية
2023-06-19
الصليب الأحمر الأرميني يتهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ
0
أخبار لبنان
2023-06-16
كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن
أخبار لبنان
2023-06-16
كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:24
تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية
أخبار لبنان
11:24
تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية
0
امن وقضاء
10:02
دهم منازل مطلوبين وتوقيفات عند حاجز حربتا ... (صور)
امن وقضاء
10:02
دهم منازل مطلوبين وتوقيفات عند حاجز حربتا ... (صور)
0
أخبار لبنان
09:19
جعجع: أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار
أخبار لبنان
09:19
جعجع: أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار
0
عالم الطبخ
08:55
لازانيا بالسبانخ... وصفة شهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
08:55
لازانيا بالسبانخ... وصفة شهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:53
"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
منوعات
05:53
"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
0
أخبار لبنان
2023-06-25
تيمور جنبلاط رئيسًا للحزب التقدمي الاشتراكي: لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي
أخبار لبنان
2023-06-25
تيمور جنبلاط رئيسًا للحزب التقدمي الاشتراكي: لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي
0
أخبار دولية
06:58
بوتين: تمرد فاغنر لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان
أخبار دولية
06:58
بوتين: تمرد فاغنر لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان
0
فنّ
2023-06-26
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
فنّ
2023-06-26
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:43
جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد
أخبار دولية
08:43
جون كيربي: عدم الاستقرارِ في روسيا أمر تأخذه واشنطن على محمل الجد
0
أخبار لبنان
08:40
عناصر الدفاع المدني احتفلوا بصدورِ مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً
أخبار لبنان
08:40
عناصر الدفاع المدني احتفلوا بصدورِ مرسوم تثبيت 2124 متطوعاً
0
أخبار لبنان
02:03
السيطرة على حريق شب جراء انفجار مولد كهرباء (صور وفيديو)
أخبار لبنان
02:03
السيطرة على حريق شب جراء انفجار مولد كهرباء (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
17:12
بوتين يقول إنه أعطى أوامر بـ"تجنب إراقة الدماء" أثناء التمرد...ويشكر كبار القادة الأمنيين الروس
أخبار دولية
17:12
بوتين يقول إنه أعطى أوامر بـ"تجنب إراقة الدماء" أثناء التمرد...ويشكر كبار القادة الأمنيين الروس
0
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:07
انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟
خبر عاجل
02:07
انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟
2
اقتصاد
12:16
المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد
اقتصاد
12:16
المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد
3
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
فنّ
08:44
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
4
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
اقتصاد
07:24
بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"
5
خبر عاجل
22:37
انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76
خبر عاجل
22:37
انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76
6
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
منوعات
07:12
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
7
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
امن وقضاء
06:27
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد
8
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
فنّ
05:31
كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More