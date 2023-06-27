شيا زارت تيمور جنبلاط مهنئة بانتخابه رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي وبحثا في المستجدات

شيا زارت تيمور جنبلاط مهنئة بانتخابه رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي وبحثا في المستجدات



استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية، وقد هنأت شيا جنبلاط بانتخابه رئيساً للحزب.