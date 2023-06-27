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جعجع: أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار
أخبار لبنان
2023-06-27 | 09:19
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جعجع: أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار
جعجع: أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى .
وذكّر بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلّها الى " ال لاشيء".أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت "إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين "بلّوا واشربوا ميتو" ، وبالتالي إذا وضعنا جانبًا أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث".
وجدّد التأكيد بضرورة الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية ، من خلال الدعوة لجلسة انتخابيّة مفتوحة بدورات متتالية ، دون تعطيل الانتخابات بعد الدورة الأولى.
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انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان ٤٨-٢٤
تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب كوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات في كرة السلة في مدينة سيدني في استراليا
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