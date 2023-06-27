الراعي عرض مع البيسري التطورات ومهام المديرية

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الأوضاع الراهنة ومهام المديرية على مختلف الأصعدة وفي مختلف الاراضي اللبنانية.



وفي ختام اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة، قدم الراعي إلى البيسري ميدالية البطريركية المارونية.