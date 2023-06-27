المرتضى أوعز بوقف اعمال التأهيل في بناء تراثي في منطقة بعلبك

المرتضى أوعز بوقف اعمال التأهيل في بناء تراثي في منطقة بعلبك



أوعز وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى الى الجهات المعنية في منطقة بعلبك بوقف اعمال التأهيل الجارية في البناء التراثي على العقار رقم 2893 من منطقة بعلبك العقارية بعدما تبين القيام بأعمال فك جدران داخلية وتبديل احجار من الجدران الخارجية (من الداخل) مما سيؤدي الى تصدع البناء المذكور في حال لم يتم تدعيم هذا الطابق بشكل نهائي.



وطلب المرتضى إعادة الاجزاء الكاملة كما كانت عليه سابقا، ومراجعة وزارة الثقافة لإجراء ما يلزم تحت اشرافها حفاظا على الطابع التراثي للمبنى.