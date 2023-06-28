الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟

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الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
أخبار لبنان
2023-06-28 | 01:59
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الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
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الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
ألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي خطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين، في وسط بيروت بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأم المصلين في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، وزير البيئة ناصر ياسين، سفراء، وقائد شرطة بيروت العميد احمد عبلا وأعضاء من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، شخصيات سياسية، اجتماعية، نقابية وعسكرية.
وتحدث أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة عيد الأضحى عن معاني الحج، مهنئا حجاج بيت الله، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وقال: "نتعلم من الحج أن هذه الأمة الإسلامية أمة واحدة قوية وثابتة في مواجهة كل التحديات التي تعصف بها، الحج تظهر فيه كرامة الإنسان وفطرته النقية ومعاني العطاء والإنفاق والمسامحة".
أضاف: "إنها كرامة الإنسان تتجلى بأبهى صورها في الحج، قال الله في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني ادم. هذه الكرامة الإنسانية التي رسخها الإسلام، أين هي في هذا التغول العالمي وفي هذه الحروب الدامية التي تدور على الأرض، أين كرامة الإنسان أمام هذا السكوت المطبق أمام من الذي يحدث على ارض فلسطين ارض المجاهدين المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى، أين هي كرامة الإنسان مما نعيشه في بلدنا، الى متى هذا الاستخفاف بكرامة الشعب وتضييع حقوقه وشأنه وهمه القلبي والنفسي، أين تحمل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا، أين المتصدرون لمشهد المسؤولية من أنين الناس ووجعهم فعلى كل مسؤول أن يرجع الى صوابه والى السعي في حاجة الناس، السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وأن تهيء لهم ظروف الحياة الكريمة".
وتابع: "في الحج نتعلم كرامة الإنسان وهي فوق كل شيء، وكرامة الشعب أعظم من أي منصب، ومن أي مصلحة شخصية، هذا هو الشيء الحقيقي الذي يبقى، فعلى كل مسؤول ان يفعل ما تذكره به الأجيال والتاريخ بانه عمل طيب حميد".
وختم الكردي: "نسأل الله في هذا العيد ان يجعل البهجة والسرور على وجوه الناس، وندعو الى نشر الفرح والسرور والمحبة رغم كل الظروف التي يمر بها وطننا".
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