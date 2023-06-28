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تعرض كلية الفنون في الجامعة اللبنانية لرصاص طائش.. واصابة شخص (صورة)
أخبار لبنان
2023-06-28 | 04:15
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تعرض كلية الفنون في الجامعة اللبنانية لرصاص طائش.. واصابة شخص (صورة)
بيان للجامعة للبنانية بعد تعرض كلية الفنون لرصاص طائش..
تعرضت كلية الفنون في الجامعة اللبنانية لرصاص طائش وأصيب شاب يعمل مع فرقة الـDJ ويبلغ من العمر 19 عاماً برصاصةٍ طائشة في كتفه.
وقد صدرعن دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب وشباب حزب الكتائب البيان التالي:
نظمت خلية الكتائب اللبنانية في الجامعة اللبنانية – كلية الفنون والعمارة الجميلة الفرع الثاني مساء أمس في حرم الكليّة سهرة احتفالاً بنهاية العام الجامعي تحت عنوان "See you next year" شارك فيها حشدٌ كبير من الطلاب، على الرغم من الرصاص الطائش الذي يتم إطلاقه بشكلٍ شبه يومي وبطريقةٍ عشوائية على المنطقة من مصادر معروفة.
قبل انطلاق النشاط ببضع دقائق سُمع إطلاق نار من مناطق "السلاح المُتفلّت" طال الجامعة ما أدّى إلى إصابة شاب يعمل مع فرقة الـDJ ويبلغ من العمر 19 عاماً برصاصةٍ طائشة في كتفه، وسارع طلاب الخلية لإسعافه واتّصلوا بالصليب الأحمر الذي نقله إلى المستشفى العسكري في بيروت، وقد نجا الشاب بأعجوبةٍ كون الإصابة قريبة من رأسه.
بناءً على هذا، تستنكر دائرة الجامعة اللبنانية هذا التفلت المستفز المستمر والذي يقع ضحيته مواطنون عُزّل يهوون ثقافة الحياة، فيدفعون ثمن إرهاب السلاح المُتفلّت التابع للدويلة، وغياب الدّولة وهيبتها وهذا اكبر دليل على سريان مبدأ مواطنين درجة أولى "فوق القانون"، ومواطنين درجة ثانية لا يحميهم القانون الذي يحترمونه.
ان دائرة الجامعة اللبنانية في الكتائب تحمّل المسؤولية لما تبقّى من دولة وأجهزتها الأمنية الغائبة عن حفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، خاصّةً طُلّاب الجامعة اللبنانية الذين يُعانون الأمرّين في سبيل تعلّمهم وبناء مستقلبهم، وتُناشد المعنيين ضبط هذا الفلتان لأن ما حصل بالأمس يمكن ان يكون يطال أي مواطن ويمكن ان يؤدي الى عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها.
أخبار لبنان
اللبنانية
الرصاص الطائش
اصابة
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