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البستاني زار أبي المنى معايداً بالأضحى..
أخبار لبنان
2023-06-28 | 10:59
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البستاني زار أبي المنى معايداً بالأضحى..
البستاني زار أبي المنى معايداً بالأضحى..
زار النائب فريد البستاني اليوم، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى في منزله في بلدة شانيه، حيث قدم البستاني المعايدة بعيد الاضحى للشيخ ابي المنى، مؤكداً على متانة العلاقة التي تربط كل اهل الجبل والتي تجمعهم بأفراحهم واتراحهم.
اما الشيخ أبي المنى فقد اكد على اهمية التلاقي والحوار بين جميع مكونات الوطن، مشدداً على أن ما يجمع اللبنانيين أكثر وأهم مما يفرقهم.
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