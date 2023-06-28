استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك

حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك

استقبالا لموسم السياحة وانطلاقة مهرجانات بعلبك الدولية وتحت عنوان اهلآ بالمهرجانات، حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك.



اكثر من خمسين شابا وشابة شاركوا في الحملة التي نظمتها بلدية بعلبك مع عدد من الجمعيات وشملت تنظيف مداخل القلعة وكذلك تحضير وترتيب سوق للمنتجات المحلية في محيط القلعة وصولاً الى اسواق المدينة الاثرية بهدف الترحيب بالزوار لهياكل بعلبك والمهرجانات الدولية مطلع تموز المقبل.





