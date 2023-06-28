وقفة احتجاجية في زوق مصبح

نفذ عدد من أهالي زوق مصبح وقفة احتجاجية مساء اليوم في ساحة البلدة، أطلقوا في خلالها صرخة للمطالبة بالمياه والكهرباء "المقطوعة عن البلدة".