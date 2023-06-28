وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"

وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنجية ليس مرشح "الثنائي الشيعي" ونهج فرنجية موجود قبل "اتفاق الطائف"

شدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على أن مبادرة فرنسا ليست محصورة برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهي مبادرة وطنية وجامعة.



ورأى في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أن "الفرنسيين معنيون بلبنان لأسباب تاريخية وعاطفية وفرنسا هي البلد الوحيد الذي يمكنه التحدث مع ايران والسعودية ومختلف الدول"، مؤكدا أن فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها. وقال: "لو تخلّت فرنسا عن مبادرتها لكان فرنجية أول من تبلّغ هذا الأمر".



ولفت المكاري الى أن السعودية عنصر أساسي في تحريك ملف الرئاسة، ولكنها تقف على حياد للأسف. وقال: "لا أعتقد أن الملف الرئاسي سينتهي بحلّ لبناني بحت".



وأشار الى أن حالة النكران قوية جدا لدى الفريق الآخر، معتبرا أن "منطق التعطيل متاح للجميع ولا يمكن القول ان فريقنا السياسي يعطل النصاب والفريق الآخر لا يعطل النصاب". وقال: "لا أرى أننا سنصل إلى انتخاب رئيس من دون حوار".



وشدد على أن فرنجية "ليس مرشح طرف" ومرشح الطرف هو المرشح الآخر. واعتبر أن الوزير السابق جهاد أزعور أخطأ بترشحه وألغى ترشيحه بيده. ورأى أن أزعور لن ينال 59 صوتاً مجددا.



وأكد المكاري أن فرنجية ليس مرشح "الثنائي الشيعي" ونهج فرنجية موجود قبل "اتفاق الطائف" أي قبل وجود ما يسمى بـ"الثنائي".



على الصعيد الحكومي، قال: "عندما يكون الظرف استثنائي مجبرون على اتخاذ قرارات استثنائية والبلد "بدو يمشي" والحكومة يجب أن تجتمع كل أسبوع".



وأضاف: "لست مع تعيين حكومة تصريف الأعمال لحاكم مصرف جديد وعندما يُطرح الموضوع سنعلن موقفنا".

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام: "أصعب مهمة في الوزارة هو ملف تلفزيون لبنان، وكنا أمام خيارين إمّا إقفال التلفزيون أو الاستمرار بالعمل".



وأكد ألا خلاف شخصيا مع الحارسة القضائية فيفيان لبّس، وقال: "لم أطلب يوما أي شيء من التلفزيون وكنتُ أتدخل بالحدّ الأدنى".



وأضاف: "في تموز، طلب مجلس الوزراء زيادة معاشات وموظفي الدولة، وطلبنا من ادارة تلفزيون لبنان تزويدنا بلوائح لجميع الموظفين لإرسالها الى وزارة المالية واللوائح وصلت قرابة الـ6 مرات مخالفة للأصول وبعدها اتهمتني فيفيان لبّس بالتقصير وعندها قررت استرداد التلفزيون لوزير الإعلام". ولفت الى أن التلفزيون مديون بأكثر من مليوني دولار.