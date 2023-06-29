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الحلبي للـLBCI: لا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن أهله من الدفع بالدولار

الحلبي للـLBCI: لا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن أهله من الدفع بالدولار





وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "حتى اللحظة، لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة."



وتمنى الحلبي على "مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان."



وأشار إلى أنه "بالتأكيد سيكون هناك ضوابط كالسن والتسلسل الدراسي ومن رسب في الإمتحانات الرسمية وسندقق في الموضوع حرصًا على المستوى التعليمي وسمعة الشهادة حتى ولو كانت شهادة Brevet."



وعن التلاعب بالعلامات في المدارس، لفت إلى أن "هذا من أسباب ترددنا في الإعتماد عليها لكن المدارس قدمت علامات نصف السنة فهذا أساس يمكننا الإعتماد عليه."



وشدد على أنه "على المدارس تطبيق التعميم الذي أصدرناه ولا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن أهله من الدفع بالدولار،" قائلًا: "نحاول معالجة الشكاوى التي تصلنا ولو أن المجالس التحكيمية معطلة لكن هل وزير التربية يقوم بالعجائب؟"

أعلن وزير التربية عباس الحلبي أننا "سنضع معايير معينة بالنسبة لترفيع أصحاب الطلبات الحرة ولن نحرم أحدًا من حقه من دون أن تصبح في الأخير "Tout le monde a gagné"."وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "حتى اللحظة، لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة."وتمنى الحلبي على "مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان."وأشار إلى أنه "بالتأكيد سيكون هناك ضوابط كالسن والتسلسل الدراسي ومن رسب في الإمتحانات الرسمية وسندقق في الموضوع حرصًا على المستوى التعليمي وسمعة الشهادة حتى ولو كانت شهادة Brevet."وعن التلاعب بالعلامات في المدارس، لفت إلى أن "هذا من أسباب ترددنا في الإعتماد عليها لكن المدارس قدمت علامات نصف السنة فهذا أساس يمكننا الإعتماد عليه."وشدد على أنه "على المدارس تطبيق التعميم الذي أصدرناه ولا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن أهله من الدفع بالدولار،" قائلًا: "نحاول معالجة الشكاوى التي تصلنا ولو أن المجالس التحكيمية معطلة لكن هل وزير التربية يقوم بالعجائب؟"