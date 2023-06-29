الخارجية تدين عملية إحراق القرآن الكريم في السويد

الخارجية تدين عملية إحراق القرآن الكريم في السويد

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عملية إحراق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين.



وقالت إن "هذا العمل الذي يتكرر للمرة الثانية يشكل إعتداءً على مقدسات المسلمين وإستفزازًا لمشاعرهم، ويأتي ليزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية تجاههم بدلًا من ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، وهو ما لا يمكن تبريره بذريعة حرية التعبير كونه يؤجج الحقد ويولد العنف."



ودعت الوزارة إلى وضع حد نهائي لهذه الإستفزازات وإعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون نظرًا لإنعكاساتها وإرتدادتها السلبية على العلاقة بين الأديان والشعوب.



