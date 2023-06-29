أبو فاعور يطالب بضبط القطاع الصحي وتنظيمه

أبو فاعور يطالب بضبط القطاع الصحي وتنظيمه

طالب عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان بضبط القطاع الصحي.



وقال: "في غمرة الإنشغال بالرئاسة التي لا تزال مستحيلة، نتعايش باستسلام مع مأساتنا الصحية المتمادية".



وأضاف: "القطاع الصحي بكل إمتداداته يحتاج إلى إعادة ضبط وتنظيم، من المستشفيات إلى شركات الدواء إلى القطاع الصيدلي، إلى بعض الأطباء، إلى مراكز التجميل إلى شركات المعدات الطبية".



ورأى أنه "صحيح أن الدولة شبه معطلة وفقدت قدرتها التمويلية لكنها لم تفقد سلطتها بموجب القانون لحماية المرضى والمواطنين بشكل عام".



وختم مشيرًا إلى أن "رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدلله يقوم بواجباته كاملة عبر لجنة الصحة، لكن القرار التنفيذي هو في مكان آخر وعلى الوزراء والمسؤولين المعنيين وهم كثر تحمل مسؤولياتهم لمكافحة الجشع والإستفادات غير المشروعة والمبالغ فيها لبعض أطراف هذا القطاع وبالطبع على حساب المريض اللبناني".