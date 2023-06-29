يوسف نصر للـLBCI: النتائج المدرسية هي الحل الافضل اثر الغاء امتحانات البرفيه.. وماذا قال عن دولرة الاقساط؟

يوسف نصر للـLBCI: النتائج المدرسية هي الحل الافضل اثر الغاء امتحانات البرفيه.. وماذا قال عن دولرة الاقساط؟

رأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن الوضع تربوي مأساوي نتيجة القرارات المتسرعة، مشيراً الى أنه يجب التحلّي بروح المسؤولية، قائلاً: "الحوار دائما موجود ولكن انتظر التشاور مع اركان الوزارة والعائلة التربوية للوصول الى حل "الافضل ما يمكن" والنتائج المدرسية هي الافضل في هذه المرحلة بعد الغاء الامتحانات الرسمية المتوسطة بالرغم من انه ليس الحل المثالي".



وعن دولرة الاقساط، اعلن في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن "امر الواقع يفرض اللجوء الى حلول ليست مقنعة او قانونية للحفاظ على مؤسساتنا التربوية "باللتي هي أحسن" ريثما تصدر تشريعات لضبط واعادة التوازن الى قلب المدرسة الخاصة ونحن في مرحلة استثنائية وانتقالية ان شاء الله تكون افضل مع انتظام الحياة السياسية".



وشدد على وجوب الانطلاق من الفكر حول "امكانية الاهالي" لا الفكر "المناطقي" ويجب اعداد موازنات واضحة ان بالليرة اللبنانية وان بالدولار وعرضها على روابط المعلمين ولجان الاهل بكل شفافية.



أما بالنسبة لمطالبة بعض المدارس الاهالي بالدفع، قال: "نحن امام فصل صيف، وعلى المؤسسات التربوية تأمين الاموال اللازمة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، بفصل الصيف، والضغوطات الحاصلة لدفع الاقساط تكبر بطبيعة الحال بسبب غياب الاهالي عن المدرسة في هذه الفترة".