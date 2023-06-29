عصمت ضو للـ LBCI: سنراقب لأن الامتحانات الرسمية خط احمر

حذر عضو الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان عصمت ضو للـ LBCI من الغاء الامتحانات الرسمية الثانوية، قائلا ان الامر مستبعد، لأن الحالة مختلفة.



وقال: "الامتحانات الرسمية خط احمر بالنسبة لنا، وسنراقب ونشارك لانقاذ العام الدراسي".