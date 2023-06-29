نعمة محفوض للـ LBCI: أين العدل في توزيع رواتب المعلمين؟

نعمة محفوض للـ LBCI: أين العدل في توزيع رواتب المعلمين؟

اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الغاء الامتحانات الرسمية المتوسطة حصلت من دون عرض البديل المناسب.



وردّ خلال رنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على المرحلة الانتقالية الاستثنائية الحالية التي تحدث عنها الأب يوسف نصر، قائلا: "التعويضات وسلسلة الرتب والرواتب ضُربت مع الاموال التي لا تدخل في صلب الراتب".



وشرح: "هناك مدارس تأخذ 250$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وهناك مدارس تأخذ 1000$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وبالتالي أين العدل؟"