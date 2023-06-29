لمى الطويل للـ LBCI : لتفعيل دور لجان الاهل وأن لا تكون "معلّبة"...وللاطلاع على الموازنات المدرسية كاملة

لمى الطويل للـ LBCI : لتفعيل دور لجان الاهل وأن لا تكون "معلّبة"...وللاطلاع على الموازنات المدرسية كاملة



رأت رئيسة اتحاد لجان الاهل لمى الطويل للـ LBCI أن لا شفافية بالموازنات عندما تكون اللجان معلّبة، قائلة: "نحن لا نطلع على الموازنات ولا قطع الحساب الذي هو الاهم".



وخلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، ردّت الطويل على الأب يوسف نصر، سائلة: "هل "امكانية الاهالي" الذي ينطلقون منه يسمح بضرب القسط المدرسي بأربعة؟"



اما عن الغاء امتحانات البريفيه، اشارت الى أنها تحصل بعد تصنيف المدارس لا بطل فقدان مستوى التعليم الموجود، مشددة أنها ضد الافادات.