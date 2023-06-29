كاهن لبناني جديد في الكنيسة الكاثوليكية الجامعة العالمية

سيم اللبناني جان عازار كاهنًا على مذابح الكنيسة الكاثوليكية الجامعة العالمية في كاتدرائية تارب في فرنسا بوضع أسقف تارب ولورد المطران جان - مارك ميكا يده عليه.وقد إحتفل الكاهن الجديد بقداسه الأول في مقام سيدة لورد بمشاركة الآلاف من المصلين، شاكرًا الرب على كل عطاياه ونعمه لا سيما نعمة الكهنوت التي سيحمله في قلبه في كل حياته بكل أمانة وإخلاص ليكون خادمًا صالحًا للكنيسة وأبنائها، طالبًا من الرب وسيدة لورد أن يعم السلام والإستقرار في العالم وفي وطنه لبنان الذي فيه عرف المسيح وعمل بحسب تعاليمه ومن كنائسه إنطلقت دعوته.وتجدر الإشارة إلى أن الكاهن الجديد هو من خريجي مدرسة الحكمة في بيروت.