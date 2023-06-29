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صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027

أخبار لبنان
2023-06-29 | 09:17
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صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
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صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023، وأعلن في بيان ان لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات ومنذ بداية الازمة شهد الاقتصاد انكماشًا ناهز 40% وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي. 

وفي هذا الاطار اتفق المديرون التنفيذيون مع التوجه العام لتقييم خبراء الصندوق وأعربوا عن بالغ قلقهم ازاء الازمة العميقة متعددة الابعاد التي تواجه لبنان لأكثر من 3 سنوات والتي ادت الى انهيار حاد في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

للاطلاع على البيان الكامل اضغط هنا

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