صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027

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