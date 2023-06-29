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وفاة طفل سوري أثناء ممارسته هواية السباحة عند ضفاف الليطاني
أخبار لبنان
2023-06-29 | 12:41
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وفاة طفل سوري أثناء ممارسته هواية السباحة عند ضفاف الليطاني
وفاة طفل سوري أثناء ممارسته هواية السباحة..
أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن أحد الأطفال من التابعية السورية ويبلغ من العمر سبع سنوات لقي حتفه اثناء قيامه بممارسة هواية السباحة عند ضفاف الليطاني ما بين منطقتي برج رحال وبدياس.
وكان الطفل قد فقده أهله ليتبين لاحقا أنه غرق، ولم تنفع معه محاولة الإنعاش.
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