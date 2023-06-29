بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدلله بو حبيب في حديث للـLBCI أن "لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا".



وأشار بو حبيب الى أن معظم الدول العربية ستمتنع عن التصويت.