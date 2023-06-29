بيرم غادر الى طهران

بيرم غادر الى طهران

غادر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، على رأس وفد من مستشاريه، مساء اليوم بيروت، متجها الى طهران تلبية لدعوة رسمية ايرانية، يتخللها مناقشة قضايا العمل والتدريب المهني المعجل في قضايا النفط والغاز والذكاء الاصطناعي وتوقيع مذكرات تفاهم في هذه المجالات، لخلق فرص العمل للشباب اللبناني، والاطلاع عن قرب ومعاينة التجربة الايرانية حول قضايا العمل والضمان الاجتماعي.

