المرتضى ردّاً على تشويه موقع نهر الكلب الاثري: العبث ممنوع والمرتكبون الى السجن

المرتضى: العبث ممنوع والمرتكبون الى السجن والمخالفات سوف يتمّ ازالتها ونقطة على اول السطر



تقدّمت وزارة الثقافة بشكوى الى النيابة العامة المختصّة لملاحقة مرتكبي المخالفات في موقع نهر الكلب الاثري، وتوقيفهم وازالة المخالفات.



وصدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي:" ‏موقع ‎نهر الكلب الأثري هو على لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية، ومُدرج في ذاكرة العالم لليونسكو وعلى القائمة المؤقّتة للتراث العالمي فيها.



تمً التقدّم بالشكوى الى النيابة العامة المختصّة لتضع المرتكبين في السجن وتزيل المخالفات.



العبث ممنوع، ونقطة على اوّل السطر".