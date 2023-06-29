الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المرتضى ردّاً على تشويه موقع نهر الكلب الاثري: العبث ممنوع والمرتكبون الى السجن

أخبار لبنان
2023-06-29 | 18:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المرتضى ردّاً على تشويه موقع نهر الكلب الاثري: العبث ممنوع والمرتكبون الى السجن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المرتضى ردّاً على تشويه موقع نهر الكلب الاثري: العبث ممنوع والمرتكبون الى السجن

المرتضى: العبث ممنوع والمرتكبون الى السجن والمخالفات سوف يتمّ ازالتها ونقطة على اول السطر

تقدّمت وزارة الثقافة بشكوى الى النيابة العامة المختصّة لملاحقة مرتكبي المخالفات في موقع نهر الكلب الاثري، وتوقيفهم وازالة المخالفات.

وصدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي:" ‏موقع ‎نهر الكلب الأثري هو على لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية، ومُدرج  في ذاكرة العالم لليونسكو وعلى القائمة المؤقّتة للتراث العالمي فيها.

تمً التقدّم بالشكوى الى النيابة العامة المختصّة لتضع المرتكبين في السجن وتزيل المخالفات.

العبث ممنوع، ونقطة على اوّل السطر".

أخبار لبنان

المرتضى

نهر الكلب

السجن

LBCI التالي
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
الخطيب: لا نمانع التسوية لخلاص المواطن والوطن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-27

المرتضى أوعز بوقف اعمال التأهيل في بناء تراثي في منطقة بعلبك

LBCI
أخبار دولية
2023-06-27

الحكم على رئيس شركة أودي السابق بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في فضيحة الانبعاثات

LBCI
أخبار دولية
2023-06-27

السجن مدى الحياة لمنفذ عملية إطلاق نار في مرقص للمثليين في الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-25

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه نهر الكلب نتج عنه قتيل و3 جرحى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:02

انسداد في قنوات الرئاسة.. وانتخاب الرئيس مرتبط بأمرين (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
23:56

ميقاتي هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى وتقدّم بالشكر من ولي العهد السعودي على الجهد الكبير لخدمة الحجيج

LBCI
أخبار لبنان
14:17

بيرم غادر الى طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-05-09

الـ"سوشي كيك" والـ"تشيز يك"... وصفتان مميزتان من الشيف فادي زغيب

LBCI
منوعات
2023-06-06

مسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية... أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية

LBCI
منوعات
07:09

إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
اقتصاد
13:19

صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام

LBCI
أخبار لبنان
13:01

بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:54

غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:09

إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!

LBCI
فنّ
04:57

دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

LBCI
منوعات
06:16

خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!

LBCI
فنّ
06:43

كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

LBCI
فنّ
05:17

أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"

LBCI
فنّ
10:12

بيان من مكتب هيفاء وهبي الإعلامي.. لهذا السبب تمّ إلغاء حفل عيد الأضحى

LBCI
خبر عاجل
12:50

وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
09:17

صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More