ميقاتي هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى وتقدّم بالشكر من ولي العهد السعودي على الجهد الكبير لخدمة الحجيج

ميقاتي هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة وعلى لبنان بالسلام والاستقرار.



كما تمنى ميقاتي ان يكون العيد مباركا على المسلمين في العالم.



وكان رئيس الحكومة أدى فريصة الحج في الديار المقدسة. وشارك أمس في حفل الاستقبال الذي أقامه ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، تكريما لرؤساء الدول والحكومات، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.



وتقدّم الرئيس ميقاتي بالشكر من ولي عهد المملكة على الجهد الكبير لخدمة الحجيج وتأمين راحتهم وسلامتهم.



وقال إن "المملكة العربية السعودية، التي تحتضن ارضها الحرمين الشريفين، لها منا عميق المودة والتقدير والشكر الكبير على جهودها لراحة ضيوف الرحمن وضمان عودتهم الى ديارهم سالمين".