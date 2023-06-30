وزير العمل بحث مع وفد من مدغشقر في شؤون القطاع

بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مع مديرة المغتربين لدى وزارة الخارجية المدغشقرية جيسي رازافيسون والقائم بأعمال السفارة المدغشقرية في السعودية شامارلي أندريان والقنصل الفخري لجمهورية مدغشقر في لبنان محمد الجوزو في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وفي موضوع اليد العاملة المدغشقرية في لبنان.