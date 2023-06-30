لجنة محمية جزر النخيل: اقفال المحمية حتى مطلع الاسبوع المقبل وذلك بسبب التحقيقات

اعلنت لجنة محمية جزر النخيل في بيان انه " بناء لتوجيهات وزير البيئة ناصر ياسين واستكمالاً للاتصالات التي اجراها مع وزير الداخلية ومدير المخابرات والمدعي العام البيئي، تقرر اقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الاسبوع المقبل وذلك بسبب التحقيقات الجارية من قبل القضاء المختص واللجنة المعنية من قبل وزارة البيئة، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق الذي جرى ظهر أمس في المحمية والتي ادت لإحراق برج مراقبة الطيور الخشبي، وبعض الاضرار المادية الاخرى، على ان تعاود اللجنة الاعلان عن افتتاح النشاط في الجزيرة خلال ايام قليلة."