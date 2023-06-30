وزارة الطاقة مدّدت مرّة جديدة دورة التراخيص الثانية لتلزيم ٨ بلوكات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز

مددت وزارة الطاقة مرّة جديدة دورة التراخيص الثانية لتلزيم ٨ بلوكات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز، وقد اتخذت هذا القرار قبل نهاية فترة التمديد السابقة والتي تنتهي اليوم.



وحددت نهاية التمديد الجديد في ٢ تشرين الأول المقبل، علما أن سبب التمديد هو عدم تقدم أي من الشركات العالمية من أجل المشاركة في عملية التلزيم.