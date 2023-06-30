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اكاديمية بشير الجميل تخرّج الدفعتين الثامنة والتاسعة من طلابها
أخبار لبنان
2023-06-30 | 09:35
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اكاديمية بشير الجميل تخرّج الدفعتين الثامنة والتاسعة من طلابها
احتفلت اكاديمية بشير الجميل بتخريج الدفعتين الثامنة والتاسعة من طلابها في مركز "لقاء" في الربوة، في حضور الشيخة صولانج الجميل وعائلتها النائب نديم الجميل والسيدة يمنى زكار، الاب نايف زيناتي ممثلا سيادة راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان ابي نجم، رئيس أكاديمية بشير الجميل المهندس الفراد ماضي، السيدة دانيا قزي، الاساتذة المحاضرين في الاكاديمية في المستويين الاول والثاني، وحشد من الشخصيات.
وبما ان الدفعتان تحملان اسم سجعان قزي، القى رئيس الاكاديمية كلمة استذكر فيها الراحل، الصديق الوفي والانسان "الانساني الى اقصى حد"، والاب الحنون والطفل مع بناته، هذه الصفات التي لا يتكلم بها احد عند ذكره، اذ كان معروفا بكتاباته وكلماته ومشاغبته بالسياسة. بعدها صعدت السيدة دانيا زوجته لتسلم الدرع التكريمي والقت كلمة مقتضبة شكرت فيها الشيخة صولانج وعائلتها على مساندتهم الدائمة، وخصت بالشكر رئيس الاكاديمية على لفتته التكريمية هذه عربون وفاء لرفيق الدرب، متحدثة بلسانها ولسان سجعان الغائب بالجسد فقط ، هو الذي نذر حياته خدمة للقضية وكان لديه الكثير بعد ليقدمه انما هذه مشيئة ربنا.
الجميل
حمّل النائب نديم الجميل وبعد تهنئته للمتخرجين، المسؤولية، ليس فقط بمعرفة وفهم القضية، انما بالدفاع عنها وحراستها كما كان سجعان حارس لها بكتاباته وكلماته.
واشار الى ان الصراع الحقيقي اليوم هو مع من يحاولون تشويه صورة مقاومتنا ليتغلغلوا بين الجيل الجديد الغير متمكن من الحقائق والوقائع التاريخية، ليغيروا توجهاتنا وثقافتنا" وان الخريجين اليوم عليهم تطوير الفكر المقاوم انطلاقا من تاريخنا وثوابتنا لمواكبة الحاضر والانطلاق نحو لبنان الغد.
ثم تناول التحديات الحالية في لبنان، وطلب من الجميع ان يكونوا مسيسين الى اقصى حد، وان الهدف من السياسة والتسيس هو انقاذ الجمهورية اللبنانية، وانه على المجتمع المسيحي المبادرة واتخاذ قراراته بنفسه، وعدم السماح لاحد بتقرير مصيره من اصغر الامور الى اكبرها، خاصة مع وضع حزب الله يده على القرارات والادارات كافة.
وختم قائلا انه واجب علينا ان نؤمن ونعرف ان هذا الوطن لنا وان نسير على خطى بشير كما علّمنا، وهذه مسؤولية في التعاطي السياسي لمنع احد ان يقرر عنا.
سعد
واستعادت المنسقة في الاكاديمية ريما سعد قول للرئيس بشير الجميل عن ارادة الحياة وضرورة الوصول لحل لبناني صادرعن اللبنانيين جميعهم لخلاصهم وخلاص وطنهم، وربطتها بالدور الذي تلعبه الاكاديمية على هذا الصعيد، اذ انها تجمع كافة الاطياف وتسعى لمد الجسور والحوار، وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب من خلال بشير ومشروعه، الذي هو مشروع مقاومة ثقافية وسياسية ووطنية يمتد من تاريخ بطاركته المقاومين مرورا بمسيرة بشير وصولا الى يومنا هذا.
مدور
وتكلم المهندس سيرج مدور، المتحدث باسم خريجي الدورة الثامنة تناول فيها الاكاديمية التي خرجت منذ ٢٠١٩ حتى اليوم حوالي ال ٧٠٠ طالب، عن سبب تميزها واستمراريتها الذي ما هو سوى اسم بشير الجميل، وقدرته منذ ٤١ سنة في التأثير على الشباب وجذبهم نحو حلمه ببناء دولة المواطنة، تحكمها سلطة قوية تعمم القوانين على الكل بالتساوي من الشمال الى الجنوب.
شاهينيان
والقى السيد هاروت شاهينيان كلمة خريجي الدورة التاسعة، متشكرا رئيس الاكاديمية واساتذتها على مجهودهم، وطرح مجموعة من الاسئلة عن الحرية والتحرر والوطن والدولة والفساد والقانون والحقيقة وكلها قضايا دافع عنها بشير فأضحى هو اكاديمية بنفسه، اكاديمية فكر وطني وعطاء وتضحية حتى الاستشهاد. ودعى الشباب ان لا يستسلموا وان يقاوموا الاحتلال والتطاول والظلم لبناء لبنان كما حلم البشير، لبنان الدولة لا الدويلة.
فرح
اما المحامي نعوم فرح فقد طرح سؤالين: لماذا بشير اليوم؟ وماذا بقي من بشير؟.
والجواب وجد في كتاب الاب اليسوعي سليم عبو "بشير الجميل او روح شعب". لقد ترك بشير ٣ اقانيم، اغتالوه ليغتالوها وهي: روح المقاومة، وروح الاستقلال، وروح السيادة. هو الذي كان عازما على بناء دولة القانون وصون الحريات. ان وجود الاكاديمية هو استمرارية وبقاء ونشر لروح بشير الجميل على المستويين العقائدي والوطني.
واعتبر أن مسؤولية الشباب اللبناني هي في تحويل الحلم الى واقع ملموس. وضعنا شبيه بعشية ١٣ نيسان ١٩٧٥ مع الفارق ان الصراع غير مسلح بل صراع على الهوية ونمط الحياة والقيم الانسانية التي تهدد وجود كل لبناني على اختلاف انتمائاته السياسية والدينية والثقافية، انما الصورة تبقى تحمل الامل لذلك اليأس ممنوع، والتخاذل مرفوض، والخنوع محرم.
الاب زيناتي
وشدد الاب نايف على الرابط بين الارض والهوية، ودور الكنيسة المارونية بالمحافظة على هذا الرابط وتمتينه وصون وجودنا وبقائنا بلبنان. فمهما تفرقنا وتشتتنا بكل بقاع العالم، نحن لا ننسى ارضنا ولا نترك كنيستنا ولا هويتنا مهما شوهوها، ان لبنان مرتبط بهوية الكنيسة المارونية "وما حدا بياخدا منا".
أخبار لبنان
الجميل
تخرّج
الدفعتين
الثامنة
والتاسعة
طلابها
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