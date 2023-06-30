بيكريس في بيروت... وسلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة والتربية والثقافة

بيكريس في بيروت... وسلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة والتربية والثقافة

في زيارة دعم وشراكة، وصلت رئيسة منطقة Île-de-France فاليري بيكريس إلى بيروت، حيث أعلنت عن سلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة، التربية والثقافة.



وأكدت أنها ستتابع عن قرب المشاريع التي أنجزتها منطقة Île-de-France، أبرزها إعادة بناء بنك الدم التابع للصليب الأحمر والذي دمر في إنفجار مرفأ بيروت وغيرها من المشاريع.



كما أكدت على الروابط الكثيرة التي تجمع لبنان وفرنسا.



