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جبور للـLBCI عن مؤسسة الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا: الامتناع عن التصويت لا ينفي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

سوزان جبور للـLBCI: امتناع لبنان عن التصويت على قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا لا ينفي أن عليه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية



أكّدت مديرة مركز ريستارت لتأهيل ضحايا التعذيب سوزان جبور أنّ المفقودين قسرًا هم من أولى ضحايا التعذيب، وشدد على أنه كان على الدبلوماسية اللبنانية أن تواكب مشروع قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا منذ بدء العمل على صياغته.



وأشارت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن امتناع لبنان عن التصويت على مشروع القرار لا ينفي أن عليه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.



ورأت أن السؤال الذي يطرح عن قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا هو الى أي مدى ستكون الدول مستعدة لانشاء صندوق دعم لهذه المؤسسة، مشدّدةً على وجوب التعاون من قبل لبنان مع المؤسسة متى تم انشاؤها.





وفي موضوع وضع السجون، أكّدت أنّ "ما هو في الخارج ينعكس على ما هو داخل السجون"، قائلةً: "نحن نرى مدى تدهور الخدمات الصحية في مجتمعنا فكيف في الأماكن المغلقة؟ والمعنيون بموضوع الصحة في السجون ليسوا الجهة الرسمية المتخصصة".